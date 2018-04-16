Один человек погиб при пожаре в гаражах на северо-востоке Москвы

На северо-востоке столицы загорелись три гаража. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу. «В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Хибинский проезд, д. 30. Было установлено, что возгорание произошло в трех гаражах гаражах на площади около 50 кв. м. Один человек пострадал», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что принятыми мерами пожар ликвидирован. В свою очередь, источник в экстренных службах сообщил Агентству «Москва» , что в результате указанного пожара погиб мужчина.