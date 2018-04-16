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Один человек погиб при пожаре в гаражах на северо-востоке Москвы
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Один человек погиб при пожаре в гаражах на северо-востоке Москвы 

Агентство «Москва» 9 часов назад
Фото: РИАМО
На северо-востоке столицы загорелись три гаража. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу.
«В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Хибинский проезд, д. 30. Было установлено, что возгорание произошло в трех гаражах гаражах на площади около 50 кв. м. Один человек пострадал», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что принятыми мерами пожар ликвидирован.
В свою очередь, источник в экстренных службах сообщил Агентству «Москва», что в результате указанного пожара погиб мужчина.
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