Пожарные тушат горящий ангар на северо-востоке Москвы

"По предварительным данным, возгорание происходит в металлическом одноэтажном ангаре. Что горит, уточняется. Общая площадь пожара порядка 150 квадратных метров. Сил на месте пожара достаточно, сам ангар расположен в промзоне, вдалеке от жилых домов, повышенный ранг загоранию не присваивался", — сказал собеседник агентства.