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Пожарные тушат горящий ангар на северо-востоке Москвы
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Пожарные тушат горящий ангар на северо-востоке Москвы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Пожарные тушат возгорание в ангаре на площади 150 квадратных метров на северо-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
"По предварительным данным, возгорание происходит в металлическом одноэтажном ангаре. Что горит, уточняется. Общая площадь пожара порядка 150 квадратных метров. Сил на месте пожара достаточно, сам ангар расположен в промзоне, вдалеке от жилых домов, повышенный ранг загоранию не присваивался", — сказал собеседник агентства.
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