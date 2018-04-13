Реконструкцию стадиона «Искра» на северо-востоке Москвы инвестор планирует начать до конца года

Реконструкция расположенного на северо-востоке Москвы стадиона «Искра» в рамках реализации проекта группы компаний «Кортрос» по строительству жилого комплекса по адресу: ул. Сельскохозяйственная, вл. 26, может начаться в 2018 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил президент группы компаний Вениамин Голубицкий.

«Мы в рамках проекта собираемся строить спортивные сооружения и жилье бизнес-класса. Реконструкция стадиона включена в проект. Я думаю, что к стройке в этом году приступим, спортивную инфраструктуру будем строить одновременно с жильем», — подчеркнул В. Голубицкий.

Согласно первоначальному проекту, ГК «Кортрос» планировала на ул. Сельскохозяйственная строительство четырех 22-этажных, четырех девятиэтажных и одного 16-этажного корпуса, а также комплексную реконструкцию стадиона «Искра».