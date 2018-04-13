Ещё
Реконструкцию стадиона «Искра» на северо-востоке Москвы инвестор планирует начать до конца года
Далее:
Читайте также:
Ещё

Реконструкцию стадиона «Искра» на северо-востоке Москвы инвестор планирует начать до конца года 

Агентство «Москва» 33 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Реконструкция расположенного на северо-востоке Москвы стадиона «Искра» в рамках реализации проекта группы компаний «Кортрос» по строительству жилого комплекса по адресу: ул. Сельскохозяйственная, вл. 26, может начаться в 2018 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил президент группы компаний Вениамин Голубицкий.
«Мы в рамках проекта собираемся строить спортивные сооружения и жилье бизнес-класса. Реконструкция стадиона включена в проект. Я думаю, что к стройке в этом году приступим, спортивную инфраструктуру будем строить одновременно с жильем», — подчеркнул В. Голубицкий.
Согласно первоначальному проекту, ГК «Кортрос» планировала на ул. Сельскохозяйственная строительство четырех 22-этажных, четырех девятиэтажных и одного 16-этажного корпуса, а также комплексную реконструкцию стадиона «Искра».
Агентство «Москва»: последние новости
Автобус с 40 детьми попал в ДТП с легковым автомобилем на трассе А107 в Подмосковье Автобус Мострансавто эвакуировал пассажиров с места ДТП в Подмосковье Мосгортранс: Благодаря действиям водителя пассажиры не пострадали при возгорании автобуса в САО
 Ещё 23 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ГИБДД ответили на предложение о переэкзаменовке водителей10
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве19
Казахстан закрыл границу с Россией81
Дорожные нововведения довели до истерики жителей2
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД80
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:15
Под Хабаровском танк попал в ДТП
ДТП
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
01:34
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве
ДТП
03:50
Машина вспыхнула на АЗС
ДТП
00:11
Внедорожник переехал бабулю трижды
ДТП
00:19
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение