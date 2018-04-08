Самосвал насмерть сбил женщину на северо‑востоке Москвы

Водитель самосвала сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте на северо-востоке Москвы, сообщает РИАМО

"Накануне в 23:30 в районе дома 12 на улице Ботанической неработающий, управляя автомобилем ЗиЛ-4529, совершил наезд на переходившую проезжую часть вне зоны пешеходного перехода женщину, которая от полученных травм скончалась на месте", — сказал представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Он уточнил, что труп направлен в морг ЦИТО Москвы. По данному факту проводится проверка.