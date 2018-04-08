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Радикалы во Львове сожгли польский автобус
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Радикалы во Львове сожгли польский автобус 

Газета.Ru 1 час назад
Во Львове сгорел польский автобус. Как сообщил на своей странице в Facebook депутат Горсовета Игорь Зинкевич, транспортное средство подожгли местные радикалы, передает НСН.
Сообщается, что инцидент произошел в ночь на воскресенье, 1 апреля, около Стрыйского автовокзала. По словам парламентария, автобус начала обклеили красно-черными листовками.
"Такие действия неизвестных создают лишь ухудшение польско-украинских отношений, по моему мнению", — написал Зинкевич.
Он добавил, что на место происшествия оперативно прибыли пожарные и полиция. Никто не пострадал.
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