Ещё
В Карелии столкнулись два большегруза
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Карелии столкнулись два большегруза 

Газета.Ru 1 час назад
В Карелии на федеральной автотрассе «Сортавала» дорогу не поделили два большегруза, сообщает информагентство Nation News.
Как сообщает пресс-служба управления ГИБДД, инцидент произошел 5 апреля ночью.
По предварительным данным, грузовики, ехавшие в попутном направлении, не смогли разъехаться и столкнулись.
После столкновения оба транспортных средства буквально перекрыли проезд по дороге. На место событий прибыли дорожные службы, и к 7 часам утра удалось устранить последствия ДТП.
Информации о пострадавших пока нет.
Стражи правопорядка выяснят все детали произошедшей аварии.
Газета.Ru: последние новости
СК начал проверку после аварии с электричкой в Крыму Уроженка Молдавии погибла под колесами поезда в столичном метро Иномарка врезалась в столб на Октябрьском проспекте в Подольске
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества2
Российско-американский автозавод встал65
В смертельном ДТП стритрейсера заподозрили ДПС53
Новый Volkswagen Touareg оказался дороже Audi Q72
Названы сроки роста цен на бензин16
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:22
Mercedes-Benz показал свои лучшие трюки
Автоновости
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение