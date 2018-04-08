В Карелии столкнулись два большегруза

В Карелии на федеральной автотрассе «Сортавала» дорогу не поделили два большегруза, сообщает информагентство Nation News.

Как сообщает пресс-служба управления ГИБДД , инцидент произошел 5 апреля ночью.

По предварительным данным, грузовики, ехавшие в попутном направлении, не смогли разъехаться и столкнулись.

После столкновения оба транспортных средства буквально перекрыли проезд по дороге. На место событий прибыли дорожные службы, и к 7 часам утра удалось устранить последствия ДТП.

Информации о пострадавших пока нет.

Стражи правопорядка выяснят все детали произошедшей аварии.