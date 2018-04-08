В Харькове легковушка влетела в скорую, есть жертвы

На проезжей части в Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие с участием кареты скорой помощи, в результате которого несовместимые с жизнью травмы получили два человека, передает «НьюИнформ».

В соответствии с данными ГУ Нацполиции Украины, инцидент произошел в Шевченковском районе города, когда водитель автомобиля «Славута» по неизвестным в настоящий момент причинам потерял управление над транспортным средством, в результате чего задел Daewoo и Chevrolet , а затем оказался на встречной полосе, где врезался в машину скорой помощи.

Вследствие удара на месте происшествия от полученных травм до прибытия бригады скорой помощи скончались водитель и пассажир легкового автомобиля. Кроме того, фельдшер, врач и пациент, находившиеся в скорой также получили телесны повреждения различной степени тяжести.