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В Харькове легковушка влетела в скорую, есть жертвы
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В Харькове легковушка влетела в скорую, есть жертвы 

Газета.Ru 1 час назад
На проезжей части в Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие с участием кареты скорой помощи, в результате которого несовместимые с жизнью травмы получили два человека, передает «НьюИнформ».
В соответствии с данными ГУ Нацполиции Украины, инцидент произошел в Шевченковском районе города, когда водитель автомобиля «Славута» по неизвестным в настоящий момент причинам потерял управление над транспортным средством, в результате чего задел Daewoo и Chevrolet, а затем оказался на встречной полосе, где врезался в машину скорой помощи.
Вследствие удара на месте происшествия от полученных травм до прибытия бригады скорой помощи скончались водитель и пассажир легкового автомобиля. Кроме того, фельдшер, врач и пациент, находившиеся в скорой также получили телесны повреждения различной степени тяжести.
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