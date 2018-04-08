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Женщина погибла в ДТП с участием трамвая
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Женщина погибла в ДТП с участием трамвая 

Газета.Ru 1 час назад
Следствие начало проверку после появившейся в СМИ информации о гибели 52-летней женщины в результате ДТП, передает НСН.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета России по городу.
По оперативным данным, водитель трамвая, следующего по ул. Чертановская, после высадки пассажиров начал движение по маршруту, не заметив, что нога женщины оказалась зажата между салоном транспортного средства и проезжей частью.
Потерпевшая была незамедлительно госпитализирована, но от полученных телесных повреждений скончалась.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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