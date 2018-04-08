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В Усинске во время аварии пострадал пассажир
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В Усинске во время аварии пострадал пассажир 

Газета.Ru 1 час назад
В Усинске мужчина получил травмы во время аварии из-за пренебрежения правил дорожного движения, передает информагентство Nation News.
Все произошло неподалеку от Головных сооружений утром в четверг, 4 апреля.
Примерно в 7 часов вечера на автотрассе между городом и Усть-Усой водитель «Газели» врезался в автомобиль.
В ходе столкновения травмы получил пассажир, находившийся в салоне виновника ДТП. Сообщается, что в момент ДТП он не был пристегнут, что усугубило ситуацию. В итоге его госпитализировали в местную больницу с серьезным ушибом позвоночника.
Стражи правопорядка выяснят все детали произошедшей аварии.
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