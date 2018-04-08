Под Саратовом фура на полном ходу снесла легковушку, есть жертвы

На автомобильной трассе в Саратовской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого несовместимые с жизнью травмы получили три человека, передает «НьюИнформ».

В соответствии с опубликованными данными, авария произошла на 709 километре трассы «Курск — Саратов» вечером в среду, 4 апреля, когда 34-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2110» по неизвестным в настоящий момент причинам потерял управление над транспортным средством, вследствие чего оказался на встречной, где столкнулся с грузовиком Volvo с прицепом.

В результате удара на месте происшествия от полученных травм до прибытия бригады скорой помощи скончался водитель отечественной легковушки и двое его пассажиров. Еще два пассажира доставлены в медучреждение с телесными повреждениями различной степени тяжести.

По факту данного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего инцидента.