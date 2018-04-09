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В Мексике более 20 человек пострадали в результате ДТП с автобусом
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В Мексике более 20 человек пострадали в результате ДТП с автобусом 

Газета.Ru 7 минут назад
Около города Мехико в результате ДТП с участием автобуса и грузовика пострадали 23 человека, передает El Universal.
Как отмечается, состояние семи пострадавших оценивается как тяжелое.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, выясняются обстоятельства аварии.
По данным издания, все пострадавшие были доставлены в больницу.
Ранее сообщалось, что в мексиканском городе Валье-дель-Браво в результате ДТП погибли три человека и 19 получили ранения.
Аварию спровоцировал автобус, двигавшийся в сторону столицы страны с превышением скорости.
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