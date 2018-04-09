В Мексике более 20 человек пострадали в результате ДТП с автобусом

Около города Мехико в результате ДТП с участием автобуса и грузовика пострадали 23 человека, передает El Universal.

Как отмечается, состояние семи пострадавших оценивается как тяжелое.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов , выясняются обстоятельства аварии.

По данным издания, все пострадавшие были доставлены в больницу.

Ранее сообщалось, что в мексиканском городе Валье-дель-Браво в результате ДТП погибли три человека и 19 получили ранения.

Аварию спровоцировал автобус, двигавшийся в сторону столицы страны с превышением скорости.