В Вологде столкнулись автобус и легковушка

Серьезная авария накануне произошла в Вологде: на одной из городских трасс автобус не поделил дорогу с иномаркой, сообщает информагентство Nation News.

Информация о произошедшем быстро попала в социальные сети. Так, в одной из городских групп в популярной соцсети очевидцы рассказали о том, что в аварию попал маршрутный автобус N 37Э. Именно это транспортное средство врезалось в иномарку.