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В Вологде столкнулись автобус и легковушка
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В Вологде столкнулись автобус и легковушка 

Газета.Ru 1 час назад
Серьезная авария накануне произошла в Вологде: на одной из городских трасс автобус не поделил дорогу с иномаркой, сообщает информагентство Nation News.
Информация о произошедшем быстро попала в социальные сети. Так, в одной из городских групп в популярной соцсети очевидцы рассказали о том, что в аварию попал маршрутный автобус N 37Э. Именно это транспортное средство врезалось в иномарку.
По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал. Сотрудники дорожной полиции города выяснят все детали произошедшего.
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