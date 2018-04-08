Уроженка Молдавии погибла под колесами поезда в столичном метро

Женщина упала на пути и погибли под колесами прибывающего поезда на станции столичного метро «Менделеевская». Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на главу пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексея Мышляева.

"Примерно в 16.45 на станции метро «Менделеевская» Серпуховско-Тимирязевской линии женщина упала на жесткий путь под пребывающий электропоезд. В 16.48 было снято напряжение на путях для извлечения, в 17.14 женщину извлекли", — рассказал он.

По словам Мышляева, прибывший наряд «скорой» констатировал смерть женщины с предварительным диагнозом «поездная травма, не совместимая с жизнью». Погибшей оказалась 45-летняя уроженка Молдавии.

В связи с инцидентом на серой ветке движение было временно приостановлено.

Накануне под колесами поезда на станции «Курская» оказался 27-летний житель СНГ. Мужчина лишился ног, но выжил и был госпитализирован.