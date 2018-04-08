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Уроженка Молдавии погибла под колесами поезда в столичном метро
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Уроженка Молдавии погибла под колесами поезда в столичном метро 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Женщина упала на пути и погибли под колесами прибывающего поезда на станции столичного метро «Менделеевская». Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на главу пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексея Мышляева.
"Примерно в 16.45 на станции метро «Менделеевская» Серпуховско-Тимирязевской линии женщина упала на жесткий путь под пребывающий электропоезд. В 16.48 было снято напряжение на путях для извлечения, в 17.14 женщину извлекли", — рассказал он.
По словам Мышляева, прибывший наряд «скорой» констатировал смерть женщины с предварительным диагнозом «поездная травма, не совместимая с жизнью». Погибшей оказалась 45-летняя уроженка Молдавии.
В связи с инцидентом на серой ветке движение было временно приостановлено.
Накануне под колесами поезда на станции «Курская» оказался 27-летний житель СНГ. Мужчина лишился ног, но выжил и был госпитализирован.
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