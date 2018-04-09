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Водитель «Яндекс. Такси» из Петербурга задержан за изнасилование пассажирки
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Водитель «Яндекс. Такси» из Петербурга задержан за изнасилование пассажирки 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Фото: РИА "Новый День"
Водитель «Яндекс. Такси» был задержан правоохранителями за то, что под угрозой расправы склонил свою пассажирку к интимной близости в ночь с 7 на 8 апреля.
Как пишет "Фонтанка", поездка на Ленинский проспект Петербурга около четырех часов утра 8 апреля закончилась для 34-летней жительницы Северной столицы совершенно непредсказуемо. Таксист славянской внешности довёз её до пункта назначения, но из машины не выпустил, а вместо этого начал угрожать и приставать к женщине. Денег при этом он брать отказался. Всё закончилось изнасилованием, после чего потерпевшая утром написала заявление в полицию.
Как сообщили в Следственном комитете Петербурга 8 апреля, подозреваемым является местный житель. Ранее к ответственности мужчина уже привлекался, сейчас работает таксистом. В настоящее время решается вопрос об аресте и предъявлении ему обвинения по очевидной в этом случае статье «Насильственные действия сексуального характера».
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