Скорая помощь опрокинулась в результате ДТП на востоке Москвы

"В районе пересечения ул. Перовская и Зеленого проспекта столкнулись карета «скорой помощи» и легковой автомобиль марки Subaru. В результате аварии травмы получили три человека", — рассказал представитель ГИБДД.

В ГИБДД также сообщили, что автомобиль скорой помощи опрокинулся при столкновении, передает РИА «Новости» . На месте работают сотрудники правоохранительных органов , которые устанавливают все обстоятельства случившегося.

В конце марта сообщалось, что в Москве в ДТП со «скорой» пациент получил сотрясение мозга.