Ещё
Три человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи на востоке Москвы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Три человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи на востоке Москвы 

РИАМО 1 час назад
Дорожная авария с участием легкового автомобиля и машины скорой помощи произошла на востоке Москве, в результате ДТП пострадали три человека, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по столице.
На пересечении Зеленого проспекта с Перовской улицей в Москве произошло столкновение машины скорой помощи и легкового автомобиля.
«По предварительной информации, пострадали три человека», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства происшествия уточняются.
РИАМО: последние новости
Улицу до станции метро «Бульвар Дмитрия Донского» перекроют в Москве 8 апреля Инспекторы ДПС помогли спасти мужчину, тяжело пострадавшего в ДТП в Зарайске В Москве арестован водитель, протащивший на дверце и избивший сотрудника ГИБДД
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества2
Российско-американский автозавод встал65
В смертельном ДТП стритрейсера заподозрили ДПС53
Новый Volkswagen Touareg оказался дороже Audi Q72
Названы сроки роста цен на бензин16
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:22
Mercedes-Benz показал свои лучшие трюки
Автоновости
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение