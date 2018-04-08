Три человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи на востоке Москвы

Дорожная авария с участием легкового автомобиля и машины скорой помощи произошла на востоке Москве, в результате ДТП пострадали три человека, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по столице. На пересечении Зеленого проспекта с Перовской улицей в Москве произошло столкновение машины скорой помощи и легкового автомобиля. «По предварительной информации, пострадали три человека», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что на месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства происшествия уточняются.