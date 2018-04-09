В Воронеже грузовикам запретят въезд на Московский проспект

Фуры будут объезжать север города по улице Антонова-Овсеенко.

В Воронеже для автомобилей грузоподъемностью более 10 тонн введут запрет на въезд на Московский проспект, бульвар Победы, улицы Лизюкова и Хользунова. Об этом сообщили на заседании комиссии по безопасности дорожного движения мэрии в пятницу, 6 апреля. Фуры должны будут выходить на московское направление по улице Антонова-Овсеенко, минуя городские улицы. Управление транспорта разработает новые схемы движения, и после этого на магистралях установят запрещающие знаки.