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В Воронеже грузовикам запретят въезд на Московский проспект
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В Воронеже грузовикам запретят въезд на Московский проспект 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Фуры будут объезжать север города по улице Антонова-Овсеенко.
В Воронеже для автомобилей грузоподъемностью более 10 тонн введут запрет на въезд на Московский проспект, бульвар Победы, улицы Лизюкова и Хользунова. Об этом сообщили на заседании комиссии по безопасности дорожного движения мэрии в пятницу, 6 апреля. Фуры должны будут выходить на московское направление по улице Антонова-Овсеенко, минуя городские улицы. Управление транспорта разработает новые схемы движения, и после этого на магистралях установят запрещающие знаки.
Елена Гончарова
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