Момент столкновения «скорой» и иномарки в Москве попал на видео

Появилось видео, на котором запечатлен момент столкновения автомобиля скорой помощи и иномарки Subaru на востоке Москвы. Ролик публикует «360».

На кадрах видно, как кроссовер Subaru задевает правой стороной бампера «скорую»,

из-за чего та срывается с дороги, раскачивается и падает. После этого автомобиль переворачивается один раз, бьется об столб электропередачи и остается лежать на боку.

Судя по кадрам, иномарка тоже пострадала — передняя часть машины сильно повреждена, а из двигателя идет белым дым.

Как ранее сообщалось, авария произошла на пересечении улиц Плеханова и Перовской.

В результате ДТП пострадали три человека — все они находились в «скорой». Там был водитель, врач и пациент. На место сразу подъехали пять других машин скорой помощи. Всех пострадавших доставили в больницу.