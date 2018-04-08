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Момент столкновения «скорой» и иномарки в Москве попал на видео
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Момент столкновения «скорой» и иномарки в Москве попал на видео 

360tv.ru 33 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Появилось видео, на котором запечатлен момент столкновения автомобиля скорой помощи и иномарки Subaru на востоке Москвы. Ролик публикует «360».
На кадрах видно, как кроссовер Subaru задевает правой стороной бампера «скорую»,
из-за  чего та срывается с дороги, раскачивается и падает. После этого автомобиль переворачивается один раз, бьется об столб электропередачи и остается лежать на боку.
Судя по кадрам, иномарка тоже пострадала — передняя часть машины сильно повреждена, а из двигателя идет белым дым.
Как ранее сообщалось, авария произошла на пересечении улиц Плеханова и Перовской.
В результате ДТП пострадали три человека — все они находились в «скорой». Там был водитель, врач и пациент. На место сразу подъехали пять других машин скорой помощи. Всех пострадавших доставили в больницу.
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