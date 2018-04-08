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Серьезное ДТП со скорой помощью на востоке Москвы попало на видео
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Серьезное ДТП со скорой помощью на востоке Москвы попало на видео 

Ридус 1 час назад
На востоке столицы произошло серьезное ДТП с машиной скорой помощи, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Происшествие сняла на видео камера наружного наблюдения. На кадрах видно, как автомобиль Subaru на огромной скорости влетел в машину скорой помощи, которая ударилась об столб и перевернулась.
ДТП произошло на пересечении Перовской улицы с Зеленым проспектом, отмечет телеканал.
По последним данным, в результате происшествия пострадали 4 человека: 2 фельдшера, водитель и пациент скорой. На данный момент установлена личность двух госпитализированных: 59-летняя Ольга Т. и 56-летний Олег П.
По данным телеканала, очевидцы сообщают, что машина скорой помощи ехала с включенной сиреной и проблесковыми маячками.
В столичном ГИБДД отметили, что сейчас на месте работают правоохранители, по факту ДТП проводится расследование.
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