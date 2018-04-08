Серьезное ДТП со скорой помощью на востоке Москвы попало на видео

На востоке столицы произошло серьезное ДТП с машиной скорой помощи, сообщает телеканал РЕН ТВ

Происшествие сняла на видео камера наружного наблюдения. На кадрах видно, как автомобиль Subaru на огромной скорости влетел в машину скорой помощи, которая ударилась об столб и перевернулась.

ДТП произошло на пересечении Перовской улицы с Зеленым проспектом, отмечет телеканал.

По последним данным, в результате происшествия пострадали 4 человека: 2 фельдшера, водитель и пациент скорой. На данный момент установлена личность двух госпитализированных: 59-летняя Ольга Т. и 56-летний Олег П.

По данным телеканала, очевидцы сообщают, что машина скорой помощи ехала с включенной сиреной и проблесковыми маячками.