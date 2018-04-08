«Асфальт просел»: автомобилисты жалуются на качество покрытия на Московском шоссе

Самарские водители в соцсетях обратили внимание областных властей на дефекты, которые появились на Московском шоссе.

Речь идет о пересечении с улицей Врубеля.

— Здесь по обе стороны от трамвайных путей дорожное покрытие просело: оно стало ниже рельсов, поэтому проезжать этот участок дороги бывает затруднительно, — рассуждают самарские автомобилисты.

Областное Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области направило подрядной организации предписание для устранения дефектов.

Реконструкцию Московского шоссе начали в 2014 году. Сначала работы шли на участке от Мичурина до проспекта Кирова. Здесь поменяли дорожное полотно, оборудовали карманы для остановок общественного транспорта, заменили бордюрный камень, обновили старые и организовали новые пешеходные дорожки, поменяли опоры освещения. На пересечении Московского шоссе с Революционной, Советской Армии и у ТЦ «Империя» соорудили подземные пешеходные переходы.

Второй этап реконструкции — от проспекта Кирова до 23-го километра. Он включал в себя строительство двух тоннелей на пересечениях с проспектом Кирова и Ракитовским шоссе. Движение по второму тоннелю в обе стороны открыли 23 июля. Машины по развязке на пересечении Московского шоссе и Кирова пустили в начале сентября.

Все работы на магистрали завершились в конце прошлого года. Однако самарцы уже не раз замечали образовавшиеся дефекты на магистрали и на близлежащих тротуарах.

В марте в районе пересечения шоссе с улицей Потапова возникла поперечная трещина. А на тротуарах — около перекрестка с Бубнова и на Мехзаводе — провалилась плитка. Все эти недостатки подрядчик должен будет устранять за свой счет по гарантии.