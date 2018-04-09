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В Самаре облминтранс приступил к гарантийному осмотру Московского шоссе
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В Самаре облминтранс приступил к гарантийному осмотру Московского шоссе 

АиФ-Самара 23 минуты назад
Фото: АиФ-Самара
Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области приступает к гарантийному осмотру проведённых работ реконструкции Московского шоссе и улицы Ново-Садовой», сообщает ведомство.
Найденные дефекты устранит подрядчик.
Компания-подрядчик ООО «СамараТрансСтрой» в twitter сообщило о том, что 5 апреля приступила «к „гарантийным“ работам по участку реконструкции Московского шоссе:
1. Закрепление консолей светофоров.
2. Устранение просадок плиточного покрытия.
3. Уборка и вывоз строительного мусора.
С понедельника планируется увеличение задействованных сотрудников».
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