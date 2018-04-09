В Самаре облминтранс приступил к гарантийному осмотру Московского шоссе

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области приступает к гарантийному осмотру проведённых работ реконструкции Московского шоссе и улицы Ново-Садовой», сообщает ведомство.

Найденные дефекты устранит подрядчик.

Компания-подрядчик ООО «СамараТрансСтрой» в twitter сообщило о том, что 5 апреля приступила «к „гарантийным“ работам по участку реконструкции Московского шоссе:

1. Закрепление консолей светофоров.

2. Устранение просадок плиточного покрытия.

3. Уборка и вывоз строительного мусора.

С понедельника планируется увеличение задействованных сотрудников».