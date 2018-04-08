В Карелии грузовик въехал в движущийся локомотив

В Карелии водитель грузовика, ослепленный солнцем, выехал на железнодорожный переезд. В этот момент там проезжал локомотив. Он снес грузовик с дороги. Водителю оказали медпомощь, сообщает информагентство Nation News.

Грузовик Renault ехал по Лахденпохскому району Карелии, ему в глаза светило солнце, когда он подъезжал к железнодорожному переезду.

Мужчина не увидел красного сигнала семафора и выехал на пути. В этот момент там проехал локомотив и врезался в кабину.

Большегруз снесло с дороги и выбросило в кювет. Водитель пострадал, однако характер его травм неизвестен. Врачи оказали ему помощь на месте и отвезли в госпиталь.