Ещё
Иномарка на огромной скорости снесла столб на Волгоградской в Омске
Далее:
Читайте также:
Ещё

Иномарка на огромной скорости снесла столб на Волгоградской в Омске 

Газета.Ru 1 час назад
Серьезное ДТП произошло в районе Волгоградской улицы в Омске, сообщает «Инфореактор».
По словам очевидцев, автомобиль Тoyota Marin, двигаясь на огромной скорости, не справилась с управлением, в результате чего влетела в столб. Также очевидцы добавили, что водитель мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. К счастью, никто из пешеходов не пострадал.
Отмечается, что кроме водителя в салоне иномарки находились два пассажира. Никто не пострадал, однако иномарка получила сильные механические повреждения.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства и детали произошедшего.
Газета.Ru: последние новости
В ДТП с поездом и микроавтобусом в Крыму пострадали два украинца Скорая помощь опрокинулась в результате ДТП на востоке Москвы Уроженка Молдавии погибла под колесами поезда в столичном метро
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества2
В смертельном ДТП стритрейсера заподозрили ДПС53
Новый Volkswagen Touareg оказался дороже Audi Q72
Volkswagen и Audi вышли на трассу
Названы сроки роста цен на бензин16
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:22
Mercedes-Benz показал свои лучшие трюки
Автоновости
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение