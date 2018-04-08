Иномарка на огромной скорости снесла столб на Волгоградской в Омске

Серьезное ДТП произошло в районе Волгоградской улицы в Омске, сообщает «Инфореактор».

По словам очевидцев, автомобиль Тoyota Marin, двигаясь на огромной скорости, не справилась с управлением, в результате чего влетела в столб. Также очевидцы добавили, что водитель мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. К счастью, никто из пешеходов не пострадал.

Отмечается, что кроме водителя в салоне иномарки находились два пассажира. Никто не пострадал, однако иномарка получила сильные механические повреждения.