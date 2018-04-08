Иномарка перевернулась на площади Восстания

В центральной части Петербурга в ночь на 2 апреля произошло дорожно-транспортное происшествие, передает информагентство Nation News.

Водитель иномарки не справившись с управлением перевернулся в своем транспортном средстве.

Очевидцы, сообщили в соцсетях о том, что управлявший перевернутой машиной сам виноват с в случившемся, поскольку нарушил правила дорожного движения в тот момент, когда поворачивал с Лиговского проспекта.

По предварительной информации пострадавших в ДТП нет. Все обстоятельства аварии уточняются.