Ещё
Иномарка перевернулась на площади Восстания
Далее:
Читайте также:
Ещё

Иномарка перевернулась на площади Восстания 

Газета.Ru 1 час назад
В центральной части Петербурга в ночь на 2 апреля произошло дорожно-транспортное происшествие, передает информагентство Nation News.
Водитель иномарки не справившись с управлением перевернулся в своем транспортном средстве.
Очевидцы, сообщили в соцсетях о том, что управлявший перевернутой машиной сам виноват с в случившемся, поскольку нарушил правила дорожного движения в тот момент, когда поворачивал с Лиговского проспекта.
По предварительной информации пострадавших в ДТП нет. Все обстоятельства аварии уточняются.
Газета.Ru: последние новости
В ДТП с поездом и микроавтобусом в Крыму пострадали два украинца Скорая помощь опрокинулась в результате ДТП на востоке Москвы Уроженка Молдавии погибла под колесами поезда в столичном метро
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества2
В смертельном ДТП стритрейсера заподозрили ДПС53
Новый Volkswagen Touareg оказался дороже Audi Q72
Volkswagen и Audi вышли на трассу
Названы сроки роста цен на бензин16
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:22
Mercedes-Benz показал свои лучшие трюки
Автоновости
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение