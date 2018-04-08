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Молодая девушка погибла в страшном ДТП под Хабаровском
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Молодая девушка погибла в страшном ДТП под Хабаровском 

Газета.Ru 54 минуты назад
Фото: Газета Daily
Сегодня, 8 апреля, стало известно о смертельном дорожно-транспортном происшествии, которое случилось под Хабарвоском и унесло жизнь одного человека, передает «НьюИнформ».
По предварительным данным, дорожно-транспортное происшествие случилось в районе села Ильинка. Сообщается, что водитель, который находился за рулем автомобиля "Тойота", по невыясненным причинам не смог справиться с управлением транспортным средством и вылетел с дороги.
После этого машина врезалась в столб и перевернулась. В иномарке на момент аварии находились пять человек, одна пассажирка скончалась на месте от полученных травм. Остальные получили легкие травмы.
По словам очевидцев, в этот день на дороге была наледь, а на машине установлена летняя резина. Кроме того, есть информация о бутылках из-под спиртного в автомобиле. Обстоятельства инцидента выясняются.
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