Молодая девушка погибла в страшном ДТП под Хабаровском

Сегодня, 8 апреля, стало известно о смертельном дорожно-транспортном происшествии, которое случилось под Хабарвоском и унесло жизнь одного человека, передает «НьюИнформ».

По предварительным данным, дорожно-транспортное происшествие случилось в районе села Ильинка. Сообщается, что водитель, который находился за рулем автомобиля " Тойота ", по невыясненным причинам не смог справиться с управлением транспортным средством и вылетел с дороги.

После этого машина врезалась в столб и перевернулась. В иномарке на момент аварии находились пять человек, одна пассажирка скончалась на месте от полученных травм. Остальные получили легкие травмы.

По словам очевидцев, в этот день на дороге была наледь, а на машине установлена летняя резина. Кроме того, есть информация о бутылках из-под спиртного в автомобиле. Обстоятельства инцидента выясняются.