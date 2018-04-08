Труп женщины нашли в реке Петербурга

В четверг, 5 апреля, в отделение полиции Санкт-Петербурга поступило сообщение о том, что в Неве было обнаружено бездыханное тело женщины, сообщает «Инфореактор».

Мужчина заявил, что на берегу около ста метров от пристани в воде был найден труп. Сотрудники правоохранительных органов выловили из реки труп босой женщины в халате.

В рамках выезда на место происшествия было установлено, что на вид погибшей порядка 60-70 лет. Специалисты пояснили, что на ее теле имеются гнилостные изменения. Женщина была одета в синий халат и черную куртку. На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.