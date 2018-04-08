Ещё
Труп женщины нашли в реке Петербурга
Далее:
Читайте также:
Ещё

Труп женщины нашли в реке Петербурга 

Газета.Ru 29 минут назад
В четверг, 5 апреля, в отделение полиции Санкт-Петербурга поступило сообщение о том, что в Неве было обнаружено бездыханное тело женщины, сообщает «Инфореактор».
Мужчина заявил, что на берегу около ста метров от пристани в воде был найден труп. Сотрудники правоохранительных органов выловили из реки труп босой женщины в халате.
В рамках выезда на место происшествия было установлено, что на вид погибшей порядка 60-70 лет. Специалисты пояснили, что на ее теле имеются гнилостные изменения. Женщина была одета в синий халат и черную куртку. На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.
Газета.Ru: последние новости
В ДТП с поездом и микроавтобусом в Крыму пострадали два украинца На юге Москвы произошло столкновение автомобилей Молодая девушка погибла в страшном ДТП под Хабаровском
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества2
В смертельном ДТП стритрейсера заподозрили ДПС53
Новый Volkswagen Touareg оказался дороже Audi Q72
Volkswagen и Audi вышли на трассу
Названы сроки роста цен на бензин16
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:22
Mercedes-Benz показал свои лучшие трюки
Автоновости
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение