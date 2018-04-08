Авторынок Подмосковья опередил по динамике роста рынок Москвы 

В Московской области, как сообщают в «Автостат Инфо», продажи легковых автомобилей выросли за январь-февраль 2018 года на 19,8%. По динамике продаж Подмосковье обогнало авторынок Москвы, где прирост за тот же период составил 10,7%.
Тем не менее, по продажам в количественном выражении лидирует Москва, где в отчетные два месяца было реализовано 26 615 машин, из которых — 25 150 иномарок и 1465 российских авто. В Подмосковье в тот же период было продано 16 652 новых легковушек — 15 070 иномарок и 1582 машины российских марок.
На рынке Московской области лидером в январе-феврале стала модель KIA Rio, продажи которой составили 1573 ед. (+21,6%). На втором месте удержался кроссовер Hyundai Creta (861 ед., +18,3%), а на третьем — Hyundai Solaris (589 ед., -32%). В ТОП-5 самых востребованных автомобилей рынка Подмосковья входят еще Renault Kaptur (569 ед., +72%) и Volkswagen Polo (502 авто, +30,4%).
Несколько иначе выглядит ТОП-5 самых продаваемых авто Москвы. Лидирует KIA Rio с результатом 1156 проданных ед. (-15,3%). Вторую и третью строчку рейтинга занимают Hyundai Solaris и Hyundai Creta — 1022 ед. (-24,6%) и 1029 ед. (+6,7%) соответственно. А на четвертой и пятой позициях находятся модели Volkswagen Polo (912 авто, +5,3%) и Volkswagen Tiguan (762 ед., +37,8%).