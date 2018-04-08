Авторынок Подмосковья опередил по динамике роста рынок Москвы

В Московской области, как сообщают в «Автостат Инфо», продажи легковых автомобилей выросли за январь-февраль 2018 года на 19,8%. По динамике продаж Подмосковье обогнало авторынок Москвы, где прирост за тот же период составил 10,7%.

Тем не менее, по продажам в количественном выражении лидирует Москва, где в отчетные два месяца было реализовано 26 615 машин, из которых — 25 150 иномарок и 1465 российских авто. В Подмосковье в тот же период было продано 16 652 новых легковушек — 15 070 иномарок и 1582 машины российских марок.