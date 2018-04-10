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Маршрутка столкнулась с грузовиком в Челябинске
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Маршрутка столкнулась с грузовиком в Челябинске 

АиФ 46 минут назад
Фото: АиФ
Маршрутка столкнулась с грузовым автомобилем в Челябинске днём 10 апреля, фотографиями и видеозаписью с места аварии горожане поделились в соцсети.
Авария произошла на улице Линейной. По словам очевидцев, микроавтобус нарушил правила при обгоне. На месте работали пожарные и медики. Горожане утверждают, что среди пострадавших есть маленький ребёнок.
«И ещё один момент этой аварии, мы как очевидцы бросились людей вытаскивать, а этот водитель маршрутки ко второму участнику ДТП и начал ему права качать…чуть не прибили потом его за это», — написал в соцсети один их участников обсуждения.
Напомним, ранее пассажирку маршрутного такси в Челябинске госпитализировали после столкновения микроавтобуса с грузовым фургоном.
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 Ещё 13 источников 
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