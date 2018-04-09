Пассажир такси погиб в столкновении автомобилей в Челябинске

Пассажир легкового такси погиб в столкновении с другим автомобилем в Челябинске, фотографиями с места происшествия горожане поделились в соцсети.

Авария произошла вечером 8 апреля на пересечении Свердловского проспекта с улицей Калинина. По словам очевидцев, автомобиль такси пытался пересечь перекрёсток на жёлтый сигнал светофора. Обстоятельства ДТП предстоит выяснить сотрудникам Госавтоинспекции

Напомним, ранее в Челябинске вынесли приговор таксисту, устроившему аварию, в которой погиб пассажир: выяснилось, что водитель работал более 12 часов и отвлёкся от дороги.