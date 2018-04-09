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Пассажир такси погиб в столкновении автомобилей в Челябинске
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Пассажир такси погиб в столкновении автомобилей в Челябинске 

АиФ 53 минуты назад
Фото: АиФ
Пассажир легкового такси погиб в столкновении с другим автомобилем в Челябинске, фотографиями с места происшествия горожане поделились в соцсети.
Авария произошла вечером 8 апреля на пересечении Свердловского проспекта с улицей Калинина. По словам очевидцев, автомобиль такси пытался пересечь перекрёсток на жёлтый сигнал светофора. Обстоятельства ДТП предстоит выяснить сотрудникам Госавтоинспекции.
Напомним, ранее в Челябинске вынесли приговор таксисту, устроившему аварию, в которой погиб пассажир: выяснилось, что водитель работал более 12 часов и отвлёкся от дороги.
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