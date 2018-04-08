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Пассажир «Яндекс. Такси» погиб в ДТП в центре Челябинска
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Пассажир «Яндекс. Такси» погиб в ДТП в центре Челябинска 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
Вечером в воскресенье, 8 апреля, на перекрёстке улицы Калинина и Свердловского проспекта столкнулись Toyota и Datsun «Яндекс. Такси». Пассажир такси скончался на месте, передаёт фотокорреспондент 74.ru с места аварии.
По словам очевидцев, таксист ехал по Свердловскому проспекту в сторону ЧМЗ на жёлтый сигнал светофора. Перед ним разворачивался автомобиль Toyota. В результате аварии оба водителя госпитализированы, пассажир «Яндекс. Такси» погиб.
Сейчас на месте работают полиция и Госавтоинспекция. Получить официальный комментарий от МВД и ГИБДД по данной аварии не удалось.
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