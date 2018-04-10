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Три автомобиля столкнулись на перекрёстке в Челябинске
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Три автомобиля столкнулись на перекрёстке в Челябинске 

АиФ 42 минуты назад
Фото: АиФ
Авария с участием трёх автомобилей произошла на Северо-Западе Челябинска вечером 9 апреля, фотографиями с места происшествия горожане поделились в соцсети.
По словам очевидцев, ДТП случилось на пересечении улиц Салавата Юлаева и 250-летия Челябинска около 21 часа. Горожане сообщили, что наиболее серьёзные повреждения получил автомобиль BMW. Информация о пострадавших уточняется.
«Девушка из-за затрудненного обзора не увидела BMW, въезжающий на перекресток. Третий автомобиль пострадал в результате столкновения двух первых. На БМВ вообще парни на игру ехали», — написал в комментариях один из участников обсуждения.
Напомним, ранее в Челябинске в ночной аварии погиб пассажир легкового такси.
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