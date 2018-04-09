СК возбудил дело по факту смерти подростка в трансформаторной подстанции в Твери

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели подростка от удара током в трансформаторной подстанции. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", — говорится в сообщении.

По данным следствия, подросток путем свободного доступа через открытую дверь прошел в здание трансформаторной подстанции, где получил удар электричеством, вследствие чего скончался на месте происшествия.

Как отмечается, в настоящее время следователи устанавливают круг лиц, ответственных за безопасную работу электроподстанции.

Ранее сообщалось, что два человека погибли от удара током в Балашихе.