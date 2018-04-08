В Твери забравшегося в трансформаторную подстанцию подростка убило током

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости . Подросток погиб в Твери от удара электрическим током в трансформаторной подстанции, по факту произошедшего возбуждено дело, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

По версии следствия, днем 8 апреля подросток прошел в здание трансформаторной подстанции, находящейся в ведении МУП «Тверьгорэлектро», и получил удар электричеством. В результате мальчик скончался на месте происшествия.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области по факту смерти мальчика 2003 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей")", — говорится в сообщении.

Как отмечается, трагедия произошла в результате ненадлежащего исполнения работниками МУП «Тверьгорэлектро» своих профессиональных обязанностей по оборудованию трансформаторной подстанции. Сообщается, что в настоящее время следователи устанавливают круг лиц, ответственных за безопасную работу электроподстанции.