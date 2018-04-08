В Коми девушка попала под автобус

В Воркуте женщина, находившаяся за рулем автобусом, наехала на местную жительницу, сообщает информагентство Nation News.

По информации, предоставленной управлением ГИБДД , все произошло накануне, 28 марта. В темное время суток общественный транспорт ехал по улице Ленина.

В этот же момент молодая горожанка пересекала проезжую часть, двигаясь по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Водитель не успела остановить автобус и в итоге женщина попала под колеса транспортного средства.

В результате ДТП пострадавшая получила ушибы ног.

Сотрудники дорожной полиции выяснят все подробности произошедшей аварии.