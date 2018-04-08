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В Коми девушка попала под автобус
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В Коми девушка попала под автобус 

Газета.Ru 43 минуты назад
В Воркуте женщина, находившаяся за рулем автобусом, наехала на местную жительницу, сообщает информагентство Nation News.
По информации, предоставленной управлением ГИБДД, все произошло накануне, 28 марта. В темное время суток общественный транспорт ехал по улице Ленина.
В этот же момент молодая горожанка пересекала проезжую часть, двигаясь по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Водитель не успела остановить автобус и в итоге женщина попала под колеса транспортного средства.
В результате ДТП пострадавшая получила ушибы ног.
Сотрудники дорожной полиции выяснят все подробности произошедшей аварии.
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