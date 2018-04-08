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Смертельное ДТП произошло на Нагатинской набережной в Москве
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Смертельное ДТП произошло на Нагатинской набережной в Москве 

Газета.Ru 44 минуты назад
Дорожно‐транспортное происшествие с летальным исходом произошло на Нагатинской набережной в Москве, сообщает телеканал «360».
Уточняется, что легковой автомобиль двигался на большой скорости, после чего врезался в опору Даниловского моста. В результате столкновения машина загорелась.
Очевидцы страшной аварии пытались потушить огонь своими силами, однако автомобиль выгорел практически полностью. Известно, что полицейские документов на месте аварии не обнаружили.
Все причины происшествия устанавливаются.
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