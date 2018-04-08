Смертельное ДТП произошло на Нагатинской набережной в Москве

Дорожно‐транспортное происшествие с летальным исходом произошло на Нагатинской набережной в Москве, сообщает телеканал «360».

Уточняется, что легковой автомобиль двигался на большой скорости, после чего врезался в опору Даниловского моста. В результате столкновения машина загорелась.

Очевидцы страшной аварии пытались потушить огонь своими силами, однако автомобиль выгорел практически полностью. Известно, что полицейские документов на месте аварии не обнаружили.

Все причины происшествия устанавливаются.