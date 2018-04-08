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Водитель джипа погиб в ДТП на новосибирской трассе
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Водитель джипа погиб в ДТП на новосибирской трассе 

Газета.Ru 43 минуты назад
Дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Р-254 ″Иртыш″ в Барабинском районе Новосибирской области. Авария случилась в среду днем примерно в 15:05, сообщает информагентство Nation News.
Автомобиль ″ГАЗ″ двигался в сторону Новосибирска, на 1123-м километре трассы он совершил столкновение с припаркованным на обочине внедорожником «Гранд Чероки». За рулем отечественного автомобиля находился 24-летний водитель.
В результате аварии от полученных травм скончался 50-летний водитель джипа. Об этом происшествии сообщили пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
В данный момент по факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства.
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