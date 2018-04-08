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Иномарка протаранила шесть машин в Новгороде
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Иномарка протаранила шесть машин в Новгороде 

Газета.Ru 35 минут назад
Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня ночью в Великом Новгороде: иномарка протаранила шесть припаркованных автомобилей, передает ФАН.
Автомобильная авария произошла в субботу, 31 марта, ночью на улице Псковская: иномарка повредила сразу шесть припаркованных машин. Также автомобиль врезался в столб и рекламный щит.
По словам очевидцев, водителя иномарки сотрудники скорой помощи увезли в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах и причинах случившегося ДТП.
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