Меньше пробок: в Ереване установили первый «умный» светофор

Первый «умный» светофор появился в Ереване. Устройство регулирует движение на самом загруженном перекрестке столицы. Корреспондент «МИР 24» Лилит Мадунц узнала, как работает интеллектуальная система, и есть ли результат.

На пересечении трех дорог, ведущих в аэропорт, Эчмиадзин и село Паракяр теперь свободно. Проблему постоянных пробок решил «умный» светофор. Красный свет на зеленый он меняет сразу, как только фиксирует скопление машин. Дорожную ситуацию мониторят специальные датчики внутри системы. Этот перекресток — пока единственный в Армении, на котором установлено умное устройство.

«Сейчас, конечно, дорога разгрузилась. Раньше стоял на этом перекрестке минимум 15 минут. Хотелось бы и на других перекрестках увидеть такой светофор», — отметил водитель Лева Григорян.

Проблема пробок в Ереване актуальна. В столице почти три десятка перекрестков, где каждый день заторы. Пока в час-пик движение там регулируют дорожные полицейские.

«Это центр Еревана. Если инспекторы здесь не будут работать — начнутся сильные заторы. Приходится под красный свет, иногда даже по три потока машин пропускать», — рассказал старший инспектор первого офицерского батальона ДПС Армении Сергей Мартиросян.

«Умные устройства» по зарубежным технологиям собирают местные специалисты. Сейчас дорожная полиция тестирует несколько новых образцов. После систему установят и на других перекрестках, а значит пробок в Ереване станет меньше.

Система «умных» светофоров хорошо зарекомендовала себя в Японии, США и Европе. Интеллектуальными устройствами оборудованы и многие перекрестки Москвы.

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