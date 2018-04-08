Ещё
Меньше пробок: в Ереване установили первый «умный» светофор
Далее:
Читайте также:
Ещё

Меньше пробок: в Ереване установили первый «умный» светофор 

Мир24 1 час назад
Первый «умный» светофор появился в Ереване. Устройство регулирует движение на самом загруженном перекрестке столицы. Корреспондент «МИР 24» Лилит Мадунц узнала, как работает интеллектуальная система, и есть ли результат.
На пересечении трех дорог, ведущих в аэропорт, Эчмиадзин и село Паракяр теперь свободно. Проблему постоянных пробок решил «умный» светофор. Красный свет на зеленый он меняет сразу, как только фиксирует скопление машин. Дорожную ситуацию мониторят специальные датчики внутри системы. Этот перекресток — пока единственный в Армении, на котором установлено умное устройство.
«Сейчас, конечно, дорога разгрузилась. Раньше стоял на этом перекрестке минимум 15 минут. Хотелось бы и на других перекрестках увидеть такой светофор», — отметил водитель Лева Григорян.
Проблема пробок в Ереване актуальна. В столице почти три десятка перекрестков, где каждый день заторы. Пока в час-пик движение там регулируют дорожные полицейские.
«Это центр Еревана. Если инспекторы здесь не будут работать — начнутся сильные заторы. Приходится под красный свет, иногда даже по три потока машин пропускать», — рассказал старший инспектор первого офицерского батальона ДПС Армении Сергей Мартиросян.
«Умные устройства» по зарубежным технологиям собирают местные специалисты. Сейчас дорожная полиция тестирует несколько новых образцов. После систему установят и на других перекрестках, а значит пробок в Ереване станет меньше.
Система «умных» светофоров хорошо зарекомендовала себя в Японии, США и Европе. Интеллектуальными устройствами оборудованы и многие перекрестки Москвы.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
У мечети в Дамаске взорвался заминированный автомобиль В Крыму столкнулись электричка и маршрутка: погибли пять человек В аэропортах Москвы задержано более 25 рейсов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый Volkswagen Touareg оказался дороже Audi Q73
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества2
«Тут все задом наперед». ГАЗ-66 шокировал американцев144
Составлен рейтинг самых дорогих российских автомобилей1
Volkswagen и Audi вышли на трассу
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:22
Mercedes-Benz показал свои лучшие трюки
Автоновости
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение