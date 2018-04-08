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Бензовоз врезался в столб в Москве. Видео
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Бензовоз врезался в столб в Москве. Видео 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
На западе Москвы грузовик с топливной цистерной врезался в столб, после чего отлетел на несколько метров и опрокинулся. Ролик с места ЧП публикует «360».
На кадрах видно, что грузовик лежит на обочине. Рядом стоят автомобиль скорой помощи и несколько машин ДПС. Также можно заметить, что на месте ЧП присутствуют пожарные на случай, если
что-то  загорится.
Из-за  чего грузовик врезался в столб — не сообщается. Вероятно, водитель не справился с управлением, либо просто заснул. ДТП произошло напротив дома № 9 по Кутузовскому проспекту.
По информации источника «360», угрозы людям нет. Спасателям пришлось «отмывать» асфальт от топлива.
На востоке Финляндии с рельсов сошла российская железнодорожная цистерна. В результате чего произошел сильнейший разлив метилтретбутилового эфира — более 50 тысяч литров. Это ядовитое вещество, угрожающее окружающей среде.
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