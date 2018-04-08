Бензовоз врезался в столб в Москве. Видео

На западе Москвы грузовик с топливной цистерной врезался в столб, после чего отлетел на несколько метров и опрокинулся. Ролик с места ЧП публикует «360».

На кадрах видно, что грузовик лежит на обочине. Рядом стоят автомобиль скорой помощи и несколько машин ДПС . Также можно заметить, что на месте ЧП присутствуют пожарные на случай, если

что-то загорится.

Из-за чего грузовик врезался в столб — не сообщается. Вероятно, водитель не справился с управлением, либо просто заснул. ДТП произошло напротив дома № 9 по Кутузовскому проспекту.

По информации источника «360», угрозы людям нет. Спасателям пришлось «отмывать» асфальт от топлива.

На востоке Финляндии с рельсов сошла российская железнодорожная цистерна. В результате чего произошел сильнейший разлив метилтретбутилового эфира — более 50 тысяч литров. Это ядовитое вещество, угрожающее окружающей среде.