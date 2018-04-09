Два человека пострадали при столкновении иномарки с мотоциклом на улице Адмирала Лазарева

По предварительной информации, мотоциклист не справился с управлением и врезался в Volkswagen Сотрудники ГИБДД района Южное Бутово устанавливают обстоятельства аварии с участием иномарки и мотоцикла, в которой пострадали два человека. — В районе дома 52 по улице Адмирала Лазарева водитель мотоцикла не справился с управлением и врезался в автомобиль Volkswagen, следовавший в попутном направлении. В результате ДТП два человека получили травмы, — сообщили агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного управления ГИБДД. ПО ТЕМЕ Число пострадавших в результате аварии с участием «скорой» на востоке Москвы возросло до четырех Водитель BMW насмерть сбил женщину на юго-востоке Москвы Видео с места столкновения электрички и микроавтобуса появилось в сети