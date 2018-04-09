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Два человека пострадали при столкновении иномарки с мотоциклом на улице Адмирала Лазарева
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Два человека пострадали при столкновении иномарки с мотоциклом на улице Адмирала Лазарева 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
По предварительной информации, мотоциклист не справился с управлением и врезался в Volkswagen.
Сотрудники ГИБДД района Южное Бутово устанавливают обстоятельства аварии с участием иномарки и мотоцикла, в которой пострадали два человека.
— В районе дома 52 по улице Адмирала Лазарева водитель мотоцикла не справился с управлением и врезался в автомобиль Volkswagen, следовавший в попутном направлении. В результате ДТП два человека получили травмы, — сообщили агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
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