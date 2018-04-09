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Улицу Новороссийскую в Краснодаре закрыли для движения почти на неделю
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Улицу Новороссийскую в Краснодаре закрыли для движения почти на неделю 

Новая Кубань 21 минуту назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 9 апреля — Новая Кубань. Мэрия Краснодара сообщила о закрытии для движения автотранспорта ул. Новороссийской. До долгожданного завершения её капитального ремонта остаются считанные дни.
Для производства укладки чистового слоя асфальта её будут перекрывать поэтапно. Сегодня с 8 утра для проезда недоступен участок от ул. им. Шевченко до ул. им. Селезнева. С 11 по 15 апреля перекроют участок от ул. им. Селезнева до ул. Ялтинской.
Финишный слой асфальта на ул. Новороссийской — от ул. Северной до ул. им. Шевченко кладут ещё с 3 апреля.
По состоянию на 7 апреля асфальтирование практически завершено вдоль тротуаров, оборудованы парковки и подъезды к улице.
Напомним, что ул. Новороссийская была закрыта на ремонт ещё в прошлом году. Завершить работы долгое время не удавалось. Официальной причиной называли неблагоприятные погодные условия. Из-за них ремонт пришлось сразу переделывать. Для того, чтобы не усугублять дорожую ситуацию в городе ул. Новороссийскую открыли для движения, не уложив финальный слой асфальта. В итоге на совещании в ЗСК сообщалось, что за срыв сроков наложен крупный штраф. А кроме неблагоприятных погодных условий, мешающих завершению капитального ремонта, озвучили ещё и выявленные недочеты.
По самым пессимистическим прогнозам закончить все работы обещают в срок до 25 апреля.
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