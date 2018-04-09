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На станции Керамик поезд раздавил человека
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На станции Керамик поезд раздавил человека 

e1.ru 26 минут назад
Фото: e1.ru
На место происшествия приехала бригада реанимации, но спасать пострадавшего было уже поздно.
Очевидцы говорят, что погибшего, его пол пока не известен, зажало между прицепными устройствами вагонов. Как он туда попал — не известно.
— Человека между вагонами раздавило, — рассказал наш читатель Юрий Юрьевич, который видел происшествие. — Когда маневровый поезд подъезжал, его зажало между вагонами. У них прицепное устройство там. Реанимация подъехала, я хотел подойти, но там остались только, как бы это назвать, «запчасти от человека». Без понятия, как он между вагонов оказался.
Скорая, по словам свидетелей случившегося, приехала быстро. Потом на месте происшествия долго ходили люди в светоотражающих жилетах.
— Скорая сразу почти подъехала, через поребрик, через остановку к путям, — добавила очевидица. — И оттуда его загрузили и увезли. Сейчас люди в светящихся жилетах там ходят.
Месяц назад в районе Кольцово грузовой поезд насмерть сбил пешехода.
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