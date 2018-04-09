Подробности ночного ЧП: женщина, погибшая на станции Керамик, сидела возле путей

В уральском следственном управлении на транспорте рассказали подробности трагедии, произошедшей ночью на станции Керамик. По словам следователей, женщину не зажало между прицепными устройствами вагонов, а сбило поездом.

— Женщина сидела возле железнодорожных путей в габарите поезда и её задело проходящим составом, — рассказали в ведомстве. — Машинист ее увидел, подавал сигналы большой громкости, применял экстренное торможение, но в силу того, что тормозной путь поезда составляет от 500 до 600 метров, он остановиться не успел.

Почему женщина сидела так близко к путям, следователям еще предстоит выяснить.

По словам очевидцев, на место приезжала скорая помощь, но помочь женщине было уже нельзя.