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Подробности ночного ЧП: женщина, погибшая на станции Керамик, сидела возле путей
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Подробности ночного ЧП: женщина, погибшая на станции Керамик, сидела возле путей 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
В уральском следственном управлении на транспорте рассказали подробности трагедии, произошедшей ночью на станции Керамик. По словам следователей, женщину не зажало между прицепными устройствами вагонов, а сбило поездом.
— Женщина сидела возле железнодорожных путей в габарите поезда и её задело проходящим составом, — рассказали в ведомстве. — Машинист ее увидел, подавал сигналы большой громкости, применял экстренное торможение, но в силу того, что тормозной путь поезда составляет от 500 до 600 метров, он остановиться не успел.
Почему женщина сидела так близко к путям, следователям еще предстоит выяснить.
По словам очевидцев, на место приезжала скорая помощь, но помочь женщине было уже нельзя.
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