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Пилот на раритетном мотоцикле попал в аварию в Краснодаре
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Пилот на раритетном мотоцикле попал в аварию в Краснодаре 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 9 апреля — Новая Кубань. ДТП прлизошло 8 апреля на ул. Зиповской. Очевидцы сообщают, что автомобиль не уступил дорогу пилоту мотоцикла. Судя по расстановке ТС на месте аварии, водитель машины мог осуществлять маневр поворота или разворота.
Пилот мотоцикла пострадал, само транспортное средство серьезно повреждено. О нарушении скоростного режима речи скорее всего идти не может, так как мотоцикл не является спортивным. В большей степени его можно пречислить к раритетным моделям.
Напомним, что официально мотосезон в Краснодаре открылся 7 апреля. Участников дорожного движения призывают к взаимовежливости и соблюдению ПДД.
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