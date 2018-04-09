В Краснодаре на мотоцикле разбился молодой парень без прав

Краснодар. 9 апреля — Новая Кубань. ДТП случилось 8 апреля около полуночи.

Водитель мотоцикла выжил. Он пострадал и был доставлен с травмами в больницу.

Парень двигался на мотоцикле «Ямаха» по трассе «М4-Дон». В районе 1317-километра автодороги, выбрав небезопасную скорость, он не справился с управлением, допустил нарушение бокового интервала, протаранил пластиковое ограждение дороги, а потом врезался в бетонное основание дорожного знака.

Судя по кадрам, предоставленным с места ДТП отделом по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю, мотоцикл получил серьезные повреждения. От удара оторвало некоторые детали. К счастью, водитель уцелел.

Отметим, что у парня не было соответствующей категории, позволяющей управлять мотоциклом.