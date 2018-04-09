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Пробка во все стороны: на площади Труда погасли светофоры
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Пробка во все стороны: на площади Труда погасли светофоры 

ngs.ru 28 минут назад
Фото: ngs.ru
Утром 9 апреля на площади Труда в Ленинском районе Новосибирска вышел из строя светофор — из-за этого начала скапливаться пробка.
В диспетчерской Специализированного монтажно-эксплуатационного учреждения (СМЭУ) корреспонденту НГС подтвердили, что светофор не работает.
В диспетчерской СМЭУ срок отключения назвать не смогли. «Светофоры не работают. Сегодня будет перетяжка кабеля там», — сообщили в диспетчерской СМЭУ.
Согласно данным сервиса Яндекс. Пробки, светофор на этом перекрёстке перестал работать в 6:58. Из-за сбоя на дороге движение значительно затруднено, скорость движения на этом участке дороги не превышает 7 км/ч.
Один из последних сбоев в работе светофоров был в конце прошлого года: в утренний час пик пробки собрались из-за сломавшихся светофоров на Северном спуске, Немировича-Данченко и Таймырской.
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