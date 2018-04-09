В Тулунском районе две женщины погибли под колесами автомобиля

Смертельное ДТП произошло утром 9 апреля в селе Гуран Тулунского района. Неизвестный водитель под утро сбил двух женщин и скрылся с места происшествия.

Известно, что женщины шли по обочине дороге улицы Бурлова в попутном направлении движения транспорта. Вероятнее всего они не видели, что на них летит автомобиль. Обе они погибли на месте. Женщинам было 52 и 56 лет. О происшествии в полицию сообщили в 5.40.

Водитель, скрывшийся с места ДТП разыскивается. Полиция просит откликнуться и свидетелей ДТП. Информацию вы можете переедать в дежурную часть полиции по телефонам: 8 (395-30) 4-70-08 либо 02.