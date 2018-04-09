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В столице Сибири автомобиль «скорой помощи» увяз в грязевой яме
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В столице Сибири автомобиль «скорой помощи» увяз в грязевой яме 

АиФ-Новосибирск 2 часа назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В Новосибирске автомобиль скорой помощи ехал на вызов и увяз в яме с грязью. Об этом сообщает Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
В Новосибирске «Скорая помощь» застряла в яме с грязью, когда ехала на вызов в микрорайоне «Стрижи». Свидетели происшествия рассказали, что автомобиль скорой помощи застрял в грязевой яме, которая располагалась на улице Аренского.
Инцидент произошел вчера вечером, 8 апреля, в микрорайоне Стрижи. Карета скорой помощи провалилась в яму, которая была наполнена грязью и глиной, когда спешила на вызов пациента, и не смогла выбраться из западни.
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