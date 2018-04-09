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Около трех тысяч нетрезвых водителей привлечено к ответственности в Приморье
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Около трех тысяч нетрезвых водителей привлечено к ответственности в Приморье 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
С начала года сотрудники Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности 1626 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, и 1331 автомобилиста, отказавшегося от прохождения медосвидетельствования, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УГИБДД УМВД России по Приморскому краю. Также на сегодняшний день за «пьяную» езду вынесено 354 постановления об административном аресте.
В Приморском крае за прошедшую неделю выявлено 305 нетрезвых водителей, в трех случаях пьяная бравада спровоцировала дорожно-транспортные происшествия, в результате которых оидн человек погиб, пять — получили травмы различной степени тяжести.
Так, 5 апреля в Лесозаводске пьяный водитель микрогрузовика в зоне действия пешеходного перехода совершил наезд на 55-летнюю женщину. Пострадавшая в результате удара скончалась на месте происшествия. Мужчина госпитализирован в лечебное учреждение с травмами головы и голени. По факту автоаварии со смертельным исходом полицией проводится проверка.
Повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования грозит уголовной ответственностью в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до 2 лет.
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