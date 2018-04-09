Около трех тысяч нетрезвых водителей привлечено к ответственности в Приморье

С начала года сотрудники Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности 1626 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, и 1331 автомобилиста, отказавшегося от прохождения медосвидетельствования, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УГИБДД УМВД России по Приморскому краю. Также на сегодняшний день за «пьяную» езду вынесено 354 постановления об административном аресте.

В Приморском крае за прошедшую неделю выявлено 305 нетрезвых водителей, в трех случаях пьяная бравада спровоцировала дорожно-транспортные происшествия, в результате которых оидн человек погиб, пять — получили травмы различной степени тяжести.

Так, 5 апреля в Лесозаводске пьяный водитель микрогрузовика в зоне действия пешеходного перехода совершил наезд на 55-летнюю женщину. Пострадавшая в результате удара скончалась на месте происшествия. Мужчина госпитализирован в лечебное учреждение с травмами головы и голени. По факту автоаварии со смертельным исходом полицией проводится проверка.

Повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования грозит уголовной ответственностью в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до 2 лет.