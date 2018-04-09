Миасский таксист заступился за пассажирку и попал в больницу с ножевыми ранениями

Накануне на улице Богдана Хмельницкого в Миассе пострадал водитель такси. По словам очевидцев, на улице у магазина у него возник спор с мужчиной, который, разозлившись, достал нож и ударил им водителя. Конфликт возник из-за женщины, за которую пытался вступиться таксист. В результате врачи наложили швы на ладонь пострадавшего.