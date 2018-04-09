Миасский таксист заступился за пассажирку и попал в больницу с ножевыми ранениями 

Накануне на улице Богдана Хмельницкого в Миассе пострадал водитель такси. По словам очевидцев, на улице у магазина у него возник спор с мужчиной, который, разозлившись, достал нож и ударил им водителя. Конфликт возник из-за женщины, за которую пытался вступиться таксист. В результате врачи наложили швы на ладонь пострадавшего.
«ФедералПресс» ранее писал: вооруженный молотком грабитель похитил из ювелирного магазина в Москве драгоценности общей стоимостью полмиллиона рублей. Инцидент произошел на улице Суздальской. Молодой человек в маске и с молотком вошел в ювелирный магазин, разбил витрины и похитил дорогостоящие украшения.